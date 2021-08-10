Съемки исторического детектива на день перекроют движение транспорта в центре Петербурга в августе и сентябре. На Крестовском острове водителей потеснят для проведения забега.
Как сообщает 10 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением съемок сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца» будет прекращено движение транспорта:
- 13 августа с 4:00 до 23:00 — по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
- 13 августа с 4:00 до 23:00, не более чем на 10 минут в течение часа, — по набережной Зимней канавки и нечетной стороне набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста;
- 19 сентября с 6:00 до 23:00 — по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда и Биржевому проезду.
Также запретят парковаться:
- с 17:00 12 августа до 4:00 13 августа — на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки;
- с 17:00 12 августа до 23:00 13 августа — на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка;
- с 8:00 18 сентября до 6:00 19 сентября — на Тифлисской улице, в Тифлисском переулке, на площади Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда и в Биржевом проезде.
В воскресенье, 15 августа, в Петербурге пройдет легкоатлетический забег «Кубок губернатора Санкт‑Петербурга». С 9:30 до 11:30 будет закрыт проезд по Велосипедной аллее, Северной дороге от Северной аллеи до Яхтенного моста, набережной Гребного канала и Бодрову переулку, а также введено одностороннее движение по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге.
Помимо этого с 00:00 14 августа до 9:30 15 августа будет запрещена остановка транспорта на Велосипедной аллее, Северной дороге от Северной аллеи до Яхтенного моста, набережной Гребного канала и в Бодровом переулке.