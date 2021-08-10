Съемки исторического детектива на день перекроют движение транспорта в центре Петербурга в августе и сентябре. На Крестовском острове водителей потеснят для проведения забега.



Как сообщает 10 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением съемок сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца» будет прекращено движение транспорта: