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Картель — хит сезона. ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре на рынке люкса

ФАС пришла с проверкой к компании, управляющей ДЛТ в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба подозревает группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитных брендовых товаров, в том числе при торговле ими онлайн. Инспекторы службы пришли с проверкой в ЦУМ, но им открыли не сразу.

Как сообщили в пресс-службе ФАС России 10 августа, антимонопольщики более двух часов ждали появления представителя компании с доверенностью, чтобы попасть в офисы Mercury и начать проверку.

В ведомстве напоминают, что участие в картельном сговоре в России наказывается штрафом до 15 % от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей. Также за это нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Группа Mercury управляет бутиками элитной одежды и аксессуаров, люксовыми универмагами ЦУМ (в Москве) и ДЛТ (в Петербурге).

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