Картель — хит сезона. ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре на рынке люкса

Федеральная антимонопольная служба подозревает группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитных брендовых товаров, в том числе при торговле ими онлайн. Инспекторы службы пришли с проверкой в ЦУМ, но им открыли не сразу.



Как сообщили в пресс-службе ФАС России 10 августа, антимонопольщики более двух часов ждали появления представителя компании с доверенностью, чтобы попасть в офисы Mercury и начать проверку.