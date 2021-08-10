Картель — хит сезона. ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре на рынке люкса

Федеральная антимонопольная служба подозревает группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитных брендовых товаров, в том числе при торговле ими онлайн. Инспекторы службы пришли с проверкой в ЦУМ, но им открыли не сразу.
Как сообщили в пресс-службе ФАС России 10 августа, антимонопольщики более двух часов ждали появления представителя компании с доверенностью, чтобы попасть в офисы Mercury и начать проверку.
В ведомстве напоминают, что участие в картельном сговоре в России наказывается штрафом до
Группа Mercury управляет бутиками элитной одежды и аксессуаров, люксовыми универмагами ЦУМ (в Москве) и ДЛТ (в Петербурге).