FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +22
73.51р86.44р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
7
Печать

Сначала автомобиль, потом мотоцикл. Девушку на «зебре» в Комарово сбили дважды

Девушку-пешехода в Комарово друг за другом сбили автомобиль и мотоцикл

ПоделитьсяПоделиться

Серьезное ДТП с пешеходом произошло днем 10 августа в Курортном районе Петербурга. Переходившую дорогу девушку сбили два раза подряд.

Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло в 12:27 на Зеленогорском шоссе в Комарово. По предварительным данным, девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, сбил сначала автомобиль Citroen, а затем мотоцикл без номерных знаков. «Люди на месте говорили, что мот за машиной шёл», — отмечает в группе «Мотосолидарность ДТП» Михаил.

ПоделитьсяПоделиться

Со слов очевидцев, на месте работала скорая. О состоянии пострадавшей пока неизвестно. Судя по вмятине на лобовом стекле автомобиля, удар был неслабый.

Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

_Igor_
А почему т.н. мотосолидарность до сих пор не не в списке экстремистов?
DEMOMON
Пора там везде светофоров с кнопками наставить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний