Серьезное ДТП с пешеходом произошло днем 10 августа в Курортном районе Петербурга. Переходившую дорогу девушку сбили два раза подряд.
Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло в 12:27 на Зеленогорском шоссе в Комарово. По предварительным данным, девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, сбил сначала автомобиль Citroen, а затем мотоцикл без номерных знаков. «Люди на месте говорили, что мот за машиной шёл», — отмечает в группе «Мотосолидарность ДТП» Михаил.
Со слов очевидцев, на месте работала скорая. О состоянии пострадавшей пока неизвестно. Судя по вмятине на лобовом стекле автомобиля, удар был неслабый.