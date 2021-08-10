СМИ: Лионель Месси переходит в «ПСЖ», номер 10 в команде ему не достался

Бывший игрок «Барселоны» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси согласился подписать контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом 10 августа сообщает Sky Sports.
По информации издания, нападающий и команда из Парижа заключили двухлетний контракт с возможностью продления. Аргентинец будет получать зарплату в 35 миллионов евро за сезон.
В «Барселоне» Месси играл под номером 10, однако в «ПСЖ» он оказался занят Неймаром. Бразилец предложил новичку уступить «десятку», однако аргентинец выбрал 30-й. Именно под этим номером он начинал свою карьеру в «Барселоне».
5 августа каталонский клуб объявил, что новый контракт с 34-летним Месси подписан не будет. Прежний истёк 30 июня. Аргентинец дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за неё. Вместе с клубом форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Месси — рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). Он является шестикратным обладателем «Золотого мяча».