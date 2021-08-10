СМИ: Лионель Месси переходит в «ПСЖ», номер 10 в команде ему не достался

Бывший игрок «Барселоны» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси согласился подписать контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом 10 августа сообщает Sky Sports.

По информации издания, нападающий и команда из Парижа заключили двухлетний контракт с возможностью продления. Аргентинец будет получать зарплату в 35 миллионов евро за сезон.



В «Барселоне» Месси играл под номером 10, однако в «ПСЖ» он оказался занят Неймаром. Бразилец предложил новичку уступить «десятку», однако аргентинец выбрал 30-й. Именно под этим номером он начинал свою карьеру в «Барселоне».

