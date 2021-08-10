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МВД заблокировало ссылку на интервью с Егором Летовым, где тот рассказывает об отношении к наркотикам. Оно было опубликовано более 20 лет назад

В России заблокировали ссылку на интервью с Егором Летовым, где музыкант рассказывает об отношении к наркотикам

МВД РФ заблокировало ссылку на интервью с лидером группы «Гражданская оборона» Егором Летовым, в котором тот высказывает свое отношение к употреблению наркотиков. Беседа была опубликована еще в 1998 году.

Представители общественной организации «РосКомСвобода» обнаружили веб-страницу с интервью в реестре заблокированных сайтов во время мониторинга, об этом они сообщили 10 августа.

Текст, привлекший внимание МВД, — перепечатка выложенного на фан-сайте «ГрОБ Хроники» материала, который после уведомления от Роскомнадзора видоизменили. Из него пропал ответ Летова на вопрос об употреблении запрещенных веществ.

Игорь Летов, более известный под псевдонимом Егор Летов, — советский и российский поэт и музыкант, который основал группу «Гражданская оборона». Он родился в 1964 году и умер в 2008-м, в возрасте 44 лет.

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Комментарии (5)

Zdobsi
Можно вообще легко и просто стереть и сказать, не было такого человека, интервью он не давал, группы не было, песен нет. Стираем все. Какой только в этом ханжеский смысл? И главное, кому то ж неймется, кто то сидит и копается в старых интервью, пытается заставить налепить железобетонный фиговый листок даже на то, что и в дореволюционной России было разрешено и в строгое советское время. Кто эти люди? Информацию в студию!
261575471
Сон наоборот
Я спотыкаюсь на ровном месте
Сон наоборот
Волос в чашке моей воды

Грязный бинт и окно за окном

Я увидел тень
Я видел в небе там кто-то ходит
Я увидел тень
Блуждающих окон восковые огни

Грязный бинт и окно за окном

Запретите мне
Я торчу на одном и том же
Запретите мне
Всё равно уже кайф прошел

Грязный бинт и окно за окном
zelf
Егор Летов этому факту посвятил бы что-нибуды в духе "Беcпонтового пирожка". Только про МВД.
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