МВД заблокировало ссылку на интервью с Егором Летовым, где тот рассказывает об отношении к наркотикам. Оно было опубликовано более 20 лет назад

МВД РФ заблокировало ссылку на интервью с лидером группы «Гражданская оборона» Егором Летовым, в котором тот высказывает свое отношение к употреблению наркотиков. Беседа была опубликована еще в 1998 году.
Представители общественной организации «РосКомСвобода» обнаружили веб-страницу с интервью в реестре заблокированных сайтов во время мониторинга, об этом они сообщили 10 августа.
Текст, привлекший внимание МВД, — перепечатка выложенного на фан-сайте «ГрОБ Хроники» материала, который после уведомления от Роскомнадзора видоизменили. Из него пропал ответ Летова на вопрос об употреблении запрещенных веществ.
Игорь Летов, более известный под псевдонимом Егор Летов, — советский и российский поэт и музыкант, который основал группу «Гражданская оборона». Он родился в 1964 году и умер в 2008-м, в возрасте 44 лет.