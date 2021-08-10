МВД заблокировало ссылку на интервью с Егором Летовым, где тот рассказывает об отношении к наркотикам. Оно было опубликовано более 20 лет назад

В России заблокировали ссылку на интервью с Егором Летовым, где музыкант рассказывает об отношении к наркотикам