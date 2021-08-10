Петербургские студенты победили на международной олимпиаде по математике IMC-2021

Как сообщили 10 августа в пресс-службе Смольного, участие в олимпиаде приняли 113 команд из университетов всего мира. Россию представляли команда СПбГУ, московский и петербургский коллективы НИУ «Высшая школа экономики», студенты МФТИ, МГУ и РУДН.

Первое место заняла команда СПбГУ. Кроме того, студент вуза Александр Гребенников стал вторым в индивидуальном зачете, а наставник победителей, профессор Федор Петров вошел в тройку самых эффективных лидеров команд в IMC-2021.



Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил студентов с победой и заявил, что власти будут и дальше поддерживать высшую школу, науку и образование города.

