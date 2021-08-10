У стадиона «Кировец» в Петербурге нашли мумию

СК устанавливает личность погибшего, мумифицированное тело которого нашли у стадиона «Кировец».



Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, останки нашел в кустах у стадиона в районе дома 6/8 по Перекопской улице накануне около половины одиннадцатого утра шедший мимо мужчина. Тело было прикрыто тканью в веселый цветочек.



По предварительной информации, следственно-оперативная группа нашла на месте мумифицированные останки, предположительно мужчины в светлой футболке и черных джинсах. Тело лежало на самодельной скамейке из шин. Рядом нашли пустую бутылку и шприц.

