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У стадиона «Кировец» в Петербурге нашли мумию

Мумифицированное тело нашли на Перекопской улице в Петербурге

СК устанавливает личность погибшего, мумифицированное тело которого нашли у стадиона «Кировец».

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, останки нашел в кустах у стадиона в районе дома 6/8 по Перекопской улице накануне около половины одиннадцатого утра шедший мимо мужчина. Тело было прикрыто тканью в веселый цветочек.

По предварительной информации, следственно-оперативная группа нашла на месте мумифицированные останки, предположительно мужчины в светлой футболке и черных джинсах. Тело лежало на самодельной скамейке из шин. Рядом нашли пустую бутылку и шприц.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

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Комментарии (1)

maksmedia
Тело было прикрыто тканью в веселый цветочек - самая главная улика в деле.
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