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Минобрнауки РФ: Нельзя делить студентов на привитых и непривитых

Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает, что отсутствие прививки от COVID-19 не должно быть препятствием для учебы.

Министерство науки и высшего образования выступило за равные права для вакцинированных и невакцинированных студентов. Об этом он сообщил 10 августа в интервью «Первому каналу».

«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов», — приводит заявление главы ведомства Валерия Фалькова ТАСС.

По его словам, отсутствие прививки от COVID-19 не должно быть препятствием в учебной и образовательной деятельности. Он подчеркнул, что главная задача вузов — дать возможность получить «качественное высшее образование».

Накануне появились рекомендации, согласно которым не привитых от COVID-19 студентов могут перевести на удаленку.

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