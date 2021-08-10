Российские фигуристы пропустят стартовые юниорские этапы Гран-при из-за антиковидных правил во Франции

Российские фигуристы не примут участия в двух первых этапах серии Гран-при среди юниоров во Франции из-за антикоронавирусных ограничений. Соревнования должны состояться в Куршевеле 18–21 и 25–28 августа.



Как сообщили 10 августа в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках РФ, Франция внесла Россию в «красную» зону по COVID-19. Это означает, что приезжающие в республику российские граждане, не привитые одобренной в ЕС вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин.



Приехать во Францию транзитом через страну «зеленой» зоны без 30-дневного пребывания там — нелегально. Смухлевать со сроками тоже не получится, так как можно получить запрет на въезд в страны Шенгена в будущем.

