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Российские фигуристы пропустят стартовые юниорские этапы Гран-при из-за антиковидных правил во Франции

Фигуристы из России не поедут во Францию на первые два этапа Гран-при среди юниоров. Квоты перенесут на другие этапы серии.

Российские фигуристы не примут участия в двух первых этапах серии Гран-при среди юниоров во Франции из-за антикоронавирусных ограничений. Соревнования должны состояться в Куршевеле 18–21 и 25–28 августа.

Как сообщили 10 августа в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках РФ, Франция внесла Россию в «красную» зону по COVID-19. Это означает, что приезжающие в республику российские граждане, не привитые одобренной в ЕС вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин.

Приехать во Францию транзитом через страну «зеленой» зоны без 30-дневного пребывания там — нелегально. Смухлевать со сроками тоже не получится, так как можно получить запрет на въезд в страны Шенгена в будущем.

ФФККР предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без карантина. Также было предложено пересмотреть критерии отбора участников на Финал ISU Гран-при среди юниоров в данном сезоне.

Международный союз инициативы поддержал. Сейчас рассматривается возможность перераспределения квот на другие этапы серии.

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