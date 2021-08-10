В Петербурге за минувшие сутки из воды вытащили двух утопленников. Они ловили последние теплые дни

В пруду у воинского кладбища «Дом лесника» нашли тело мужчины, который утонул пять дней назад. А через несколько часов утопленника вытащили на Суздальских озерах.



Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне около 11 утра в полицию поступило сообщение от очевидцев, что в Фермерском пруду в Парголово у воинского кладбища плавает тело мужчины. Утопленника извлекли из воды. Его личность установлена — это 36-летний приезжий. По предварительной информации, он утонул еще 5 августа. Тогда в чрезвычайные службы поступило сообщение, что в пруд ушел купаться мужчина в маске, он нырял, а потом не вынырнул. Водолазы искали тело несколько дней.

