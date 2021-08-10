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Яростный петербуржец разбил стекло регистратуры в поликлинике. Суд наказал его полугодом исправительных работ условно

В Петербурге суд огласил приговор в отношении мужчины, который угрожал расправой медикам

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Андрея Дырова. Мужчину признали виновным в хулиганстве.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 10 августа, инцидент в городской поликлинике № 104 произошел в марте этого года. Мужчина, который пришел на прием в состоянии алкогольного опьянения, не стесняясь в выражениях, угрожал сотрудникам медучреждения кулаками.

Гражданина проводили в карету скорой помощи, которая подъехала для его госпитализации. Уже в машине мужчина продолжил запугивать медиков, крича: «Сейчас всех здесь прикончу!» Кроме того, он несколько раз ударил ногами по дверям автомобиля и, вернувшись в поликлинику, кулаком разбил стекло регистратуры.

Суд учел, что петербуржец на учетах не состоит, неофициально трудоустроен и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства условно и с испытательным сроком на девять месяцев.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Что-то не написано, что он признал свою вину.
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