В Веселом Поселке трое с пистолетом снимали куртку с пешехода. Он со сломанными ребрами в больнице

Августовское похолодание странным образом сказалось на запросах грабителей в Веселом Поселке. Четверо снимали куртку с пешехода, размахивая пистолетом средь бела дня.
Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, петербуржец позвонил в единую службу спасения 112 около половины четвертого дня накануне и сообщил, что у дома 22 по улице Евдокима Огнева четверо мужчин, у одного из которых в руке предмет, похожий на пистолет, избивают прохожего.
Когда полицейские прибыли на место, то задержали у указанного дома троих молодых людей, от 18 до 19 лет.
У одного из них сотрудники МВД нашли пневматический пистолет для спортивной стрельбы.
Пострадавшего, 38-летнего жителя Невского района, с переломами ребер госпитализировали.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, он пояснил полицейским, что молодые люди напали на него, избили и похитили у него куртку, в которой находились мобильный телефон и документы.
По данному факту возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 2 статьи 161, части 2 статьи 213 УК РФ (грабеж, хулиганство). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения