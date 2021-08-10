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В Веселом Поселке трое с пистолетом снимали куртку с пешехода. Он со сломанными ребрами в больнице

Трое молодых людей задержали на улице Евдокима Огнева за раздевание петербуржца

Августовское похолодание странным образом сказалось на запросах грабителей в Веселом Поселке. Четверо снимали куртку с пешехода, размахивая пистолетом средь бела дня.

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, петербуржец позвонил в единую службу спасения 112 около половины четвертого дня накануне и сообщил, что у дома 22 по улице Евдокима Огнева четверо мужчин, у одного из которых в руке предмет, похожий на пистолет, избивают прохожего.

Когда полицейские прибыли на место, то задержали у указанного дома троих молодых людей, от 18 до 19 лет.

У одного из них сотрудники МВД нашли пневматический пистолет для спортивной стрельбы.

Пострадавшего, 38-летнего жителя Невского района, с переломами ребер госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, он пояснил полицейским, что молодые люди напали на него, избили и похитили у него куртку, в которой находились мобильный телефон и документы.

По данному факту возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 2 статьи 161, части 2 статьи 213 УК РФ (грабеж, хулиганство). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения

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Комментарии (10)

Alex000
Весело у них там, в весёлом-то посёлке.
Noisymouse
Может, он котенка под курткой прятал?
Вадим Линин
А почему не ст.162 УК?
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