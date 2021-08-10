В Веселом Поселке трое с пистолетом снимали куртку с пешехода. Он со сломанными ребрами в больнице

Августовское похолодание странным образом сказалось на запросах грабителей в Веселом Поселке. Четверо снимали куртку с пешехода, размахивая пистолетом средь бела дня.



Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, петербуржец позвонил в единую службу спасения 112 около половины четвертого дня накануне и сообщил, что у дома 22 по улице Евдокима Огнева четверо мужчин, у одного из которых в руке предмет, похожий на пистолет, избивают прохожего.



Когда полицейские прибыли на место, то задержали у указанного дома троих молодых людей, от 18 до 19 лет.

