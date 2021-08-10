На юге Петербурга грабитель вошел в квартиру пенсионера через окно. Он заставил дедушку отдать полмиллиона рублей в валюте

Тревожную кнопку нажал колпинский пенсионер после визита грабителя через окно.
Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, наряд Росгвардии вызвал накануне в квартиру на Социалистической улице 61-летний житель поселка Усть-Ижора. Он сообщил силовикам, что в 13:35 к нему в квартиру через окно проник неизвестный, он стал угрожать пожилому мужчине и заставил его отдать сбережения в размере
Наряд около двух часов дня неподалеку от дома увидел похожего по приметам мужчину и остановил его. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где во время осмотра нашли у него похищенную валюту.
Грабителем оказался 26-летний житель Всеволожска. Ранее он был неоднократно судим за кражи и грабежи.
Возбуждено уголовное дело.