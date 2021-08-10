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На юге Петербурга грабитель вошел в квартиру пенсионера через окно. Он заставил дедушку отдать полмиллиона рублей в валюте

Областного безработного задержали в Колпино за грабеж в квартире пенсионера

Тревожную кнопку нажал колпинский пенсионер после визита грабителя через окно.

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, наряд Росгвардии вызвал накануне в квартиру на Социалистической улице 61-летний житель поселка Усть-Ижора. Он сообщил силовикам, что в 13:35 к нему в квартиру через окно проник неизвестный, он стал угрожать пожилому мужчине и заставил его отдать сбережения в размере 6 200 евро (533 тысячи рублей) . После ухода мужчины пенсионер вызвал вневедомственную охрану.

Наряд около двух часов дня неподалеку от дома увидел похожего по приметам мужчину и остановил его. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где во время осмотра нашли у него похищенную валюту.

Грабителем оказался 26-летний житель Всеволожска. Ранее он был неоднократно судим за кражи и грабежи.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

Штиль
Какие прозорливые грабители нынче пошли, ни одной пустой ходки!
Удача сопутствует в общении с пенсионерами, оказывается б0льшая часть из этого населения имеет сногсшибательные запасы денежных средств и всегда под рукой.
Почитать "Фонтанку", мы все сплошь богатеи... пойду посмотрю в своём кошельке, может пятисоточка завалялась...
Юрий Завертяев
Во всех статьях Фонтанки прослеживается эйджизм. Пенсионер, дедушка, пожилой человек, старик, старушка . Почему просто не писать человек, мужчина, женщина, дама? Зачем постоянно упоминать возраст вот таким образом?
263836471
И что делать дальше с этим "перспективным" молодым разбойником? Кормить его за счёт казны? Ему ведь "религия" наверняка работать не позволяет...
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