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СК РФ возбудил новое уголовное дело против Леонида Волкова и Ивана Жданова

Экс-директора ФБК* Ивана Жданова, Леонида Волкова и иных лиц подозревают в сборе средств для финансирования экстремистской организации. О возбуждении уголовного дела в их отношении 10 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«5 августа 2021 года на различных ресурсах в сети Интернет размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК, и Волкова, руководившего движением «Штабы Навального»**. Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке», — гласит сообщение на сайте СК.

Уточняется, что Волков и Жданов также рассказали о способах перечисления денежных средств и криптовалюты, которая помогла бы сохранить анонимность жертвователей.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской и ликвидирована, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года.

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Комментарии (19)

Печенеги и половцы
Когда чиновнику начальник приказывает идти в политику, как это называется интересно?
AlBerkut
Перепись хомячков окончена?
А вот теперь следующие на очереди это жертвователи, так? Ну как, финансирование этого, как его, эстремизЬма, о! Полный список у кого надо уже есть и всем приготовиться, так? Ну там вещички тёплые, сухари, табак...
O-o!
да ладно.. опять? остальные кончились или пригожинским лень мотать ленты за несколько лет и выискивать крамолу, зряплата маленькая? тьфу, мерзость.. каждый день какой-нибудь плевок на одобрямсов, а им - божья роса
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