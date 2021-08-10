СК РФ возбудил новое уголовное дело против Леонида Волкова и Ивана Жданова

Экс-директора ФБК* Ивана Жданова, Леонида Волкова и иных лиц подозревают в сборе средств для финансирования экстремистской организации. О возбуждении уголовного дела в их отношении 10 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«5 августа 2021 года на различных ресурсах в сети Интернет размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК, и Волкова, руководившего движением «Штабы Навального»**. Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке», — гласит сообщение на сайте СК.
Уточняется, что Волков и Жданов также рассказали о способах перечисления денежных средств и криптовалюты, которая помогла бы сохранить анонимность жертвователей.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской и ликвидирована, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года.