СК РФ возбудил новое уголовное дело против Леонида Волкова и Ивана Жданова

Экс-директора ФБК* Ивана Жданова, Леонида Волкова и иных лиц подозревают в сборе средств для финансирования экстремистской организации. О возбуждении уголовного дела в их отношении 10 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета.



«5 августа 2021 года на различных ресурсах в сети Интернет размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК, и Волкова, руководившего движением «Штабы Навального»**. Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке», — гласит сообщение на сайте СК.