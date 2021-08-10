За полгода поступило более 29 млрд рублей. Глава ФНС рассказал, как продвигается сбор налога для богатых для помощи больным детям

Увеличение ставки НДФЛ для обеспеченных граждан позволило за 6 месяцев собрать более 29 млрд рублей. Об этом на совещании с премьером Михаилом Мишустиным 10 августа сообщил глава ФНС России Даниил Егоров.



«Кстати, по ставке НДФЛ уже собрано более 29 млрд рублей, и в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба правительства.

Егоров напомнил, что собранные со сверхдоходов деньги пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями.