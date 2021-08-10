За полгода поступило более 29 млрд рублей. Глава ФНС рассказал, как продвигается сбор налога для богатых для помощи больным детям

Увеличение ставки НДФЛ для обеспеченных граждан позволило за 6 месяцев собрать более 29 млрд рублей. Об этом на совещании с премьером Михаилом Мишустиным 10 августа сообщил глава ФНС России Даниил Егоров.
«Кстати, по ставке НДФЛ уже собрано более 29 млрд рублей, и в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба правительства.
Егоров напомнил, что собранные со сверхдоходов деньги пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями.
С начала 2021 года ставка НДФЛ повышена с
Также глава ФНС сообщил, что «если не будут изменены экономические показатели», общий объем налоговых поступлений по итогам года ожидается на уровне 25,5 трлн рублей, что на 4,5 трлн больше по сравнению с 2020 годом.