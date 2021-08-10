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За полгода поступило более 29 млрд рублей. Глава ФНС рассказал, как продвигается сбор налога для богатых для помощи больным детям

Глава ФНС: Поступления от повышенного НДФЛ по итогам года ожидаются на уровне 70 млрд рублей

Увеличение ставки НДФЛ для обеспеченных граждан позволило за 6 месяцев собрать более 29 млрд рублей. Об этом на совещании с премьером Михаилом Мишустиным 10 августа сообщил глава ФНС России Даниил Егоров.

«Кстати, по ставке НДФЛ уже собрано более 29 млрд рублей, и в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба правительства.

Егоров напомнил, что собранные со сверхдоходов деньги пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями.

С начала 2021 года ставка НДФЛ повышена с 13 % до 15 % для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. В отличие от поступлений с базовой ставки, налог со сверхдоходов поступает в федеральный бюджет. Средства выделяются на помощь тяжелобольным детям, которую осуществляет фонд «Круг добра».

Также глава ФНС сообщил, что «если не будут изменены экономические показатели», общий объем налоговых поступлений по итогам года ожидается на уровне 25,5 трлн рублей, что на 4,5 трлн больше по сравнению с 2020 годом.

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Комментарии (3)

BobCat2
Собрали 29 млрд, а потрачено на лечение и лекарства пока менее 50 млн судя по отчёту. Любопытно, что лечение осуществляется в государственном учреждении (ФГБУ), которое в целом и так финансируется из бюджета. Вряд ли там оборудования и врачей стало больше, а ему еще из фонда дополнительные деньги за услуги. Как-то все очень непрозрачно.
Петр Петров
Погань у кормушки
Danik
И куда эти деньги деваются? Кто и как их тратит?
По телевизору всё так же призывают собирать деньги по смс для таких детей!
Этот фонд может персонал набрал для своей работы, дворцы подкупил, чтобы не на улице работать?
Ну как пенсионный фонд России! Пенсионеры копейки получают, а работники фонда приличные бабки имеют.
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