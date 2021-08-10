Ремонт дороги до осени ограничит и перекроет улицу Профессора Попова и Институтский проспект

Дорожный ремонт в последний месяц лета изменит схемы движения транспорта в Петроградском и Выборгском районах Петербурга. По двум улицам движение будут ограничивать и перекрывать до конца августа.



Как сообщает 10 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 по 31 августа будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной: