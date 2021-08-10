Ремонт дороги до осени ограничит и перекроет улицу Профессора Попова и Институтский проспект

Дорожный ремонт в последний месяц лета изменит схемы движения транспорта в Петроградском и Выборгском районах Петербурга. По двум улицам движение будут ограничивать и перекрывать до конца августа.
Как сообщает 10 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 по 31 августа будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной:
- с 11 по 20 августа и с 23 по 31 августа — ограничено движение по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной;
- с 21 по 22 августа — закрыто движение по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной и по Инструментальной улице у улицы Профессора Попова.
Также будут перекрывать движение по Институтскому проспекту:
- с 14 по 22 августа — от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза;
- с 22 до 29 августа — от Новороссийской улицы до 2-го Муринского проспекта.
Затем с 30 по 31 августа и с 4 по 5 сентября проезд по Институтскому проспекту будет ограничен на участке от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.
На обоих объектах ремонт дорожного покрытия ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».