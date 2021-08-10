Новостью о пополнении в семье овцебыков (их также называют мускусными быками) поделился 10 августа Московский зоопарк. Пушистый представитель «мамонтовой» фауны уже пробует «взрослую» еду.
Как рассказали в зверинце, родился малыш 28 июня, специалисты подтвердили, что это самочка. Теперь ей предстоит придумать имя.
Мама новорождённой — овцебык Полина — уже не в первый раз приносит потомство. Сейчас она с дочерью находится в отдельном вольере, чтобы их никто не беспокоил.
«Ещё пару месяцев детёныш будет питаться материнским молоком, но она уже пробует и «взрослую еду»: летом это ивовые ветки, трава, комбикорма и овощи», — отметили в зоопарке.
Московский зоопарк
Овцебыки содержатся в Московском зоопарке с 1972 года, когда первого привезли из Канады, ещё троих — в 2002 году. С тех пор они размножаются довольно регулярно, хотя и не каждый год. Потомство отправляют в зоопарки России и мира.