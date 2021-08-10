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Московский зоопарк показал новорождённого овцебычка. Взгляните в его бездонные глаза

В Московском зоопарке родился краснокнижный представитель копытных

Фото: Московский зоопарк
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Новостью о пополнении в семье овцебыков (их также называют мускусными быками) поделился 10 августа Московский зоопарк. Пушистый представитель «мамонтовой» фауны уже пробует «взрослую» еду.

Как рассказали в зверинце, родился малыш 28 июня, специалисты подтвердили, что это самочка. Теперь ей предстоит придумать имя.

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Мама новорождённой — овцебык Полина — уже не в первый раз приносит потомство. Сейчас она с дочерью находится в отдельном вольере, чтобы их никто не беспокоил.

«Ещё пару месяцев детёныш будет питаться материнским молоком, но она уже пробует и «взрослую еду»: летом это ивовые ветки, трава, комбикорма и овощи», — отметили в зоопарке.

Московский зоопарк

Овцебыки содержатся в Московском зоопарке с 1972 года, когда первого привезли из Канады, ещё троих — в 2002 году. С тех пор они размножаются довольно регулярно, хотя и не каждый год. Потомство отправляют в зоопарки России и мира.

Фото: Московский зоопарк

Овцебык — современный представитель «мамонтовой» фауны. Ближайшие современные родственники мускусных быков — такины, обитающие в горных лесах Китая, Бутана. Происхождение названия «овцебык» связано с тем, что животных в разное время относили то к родственникам быков, то к родственникам коз. К началу ХХ столетия численность овцебыков катастрофически сократилась, они оставались лишь на севере Америки и в Гренландии.

В настоящее время, благодаря запрету охоты, созданию заповедников и искусственному расселению, численность животных увеличивается. Но вид по-прежнему включен в Международную Красную Книгу.

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
Ну ты бычара!)
260695091
эх, Фонтанушка, молодец, что публикуешь ми-ми-шные новости о братьях наших меньших
260695091
няха)
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