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Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде отрицательные

Допинг-пробы, сданные всеми российскими олимпийцами в Токио, оказались отрицательными, атлетов проверяли каждый день. Об этом РИА Новости 10 августа сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.

Он добавил, что спортсмены должны были постоянно информировать о том, где находятся.

С декабря 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда против России действуют двухлетние санкции из-за спора между мировым (ВАДА) и российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами. Атлетам запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Тем не менее в Токио им разрешили использовать цвета триколора на форме.

Сборная России завоевала на летних Играх 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.

Команду допустили к играм частично. В полном составе отстранили легкоатлетов, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.

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