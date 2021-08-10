Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде отрицательные

Допинг-пробы, сданные всеми российскими олимпийцами в Токио, оказались отрицательными, атлетов проверяли каждый день. Об этом РИА Новости 10 августа сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.



Он добавил, что спортсмены должны были постоянно информировать о том, где находятся.

