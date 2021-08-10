FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +22
73.51р86.44р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

В лесу под Петербургом нашли останки, предположительно, пропавшей в июне пенсионерки

Под Зеленогорском в лесу нашли человеческие кости и остатки одежды

Женщина, которая пошла в лес за грибами, нашла останки человека в Курортном районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа, накануне около восьми вечера в полицию Курортного района поступило сообщение от 29-летней петербурженки. Она рассказала, что пошла за грибами в районе озера Красавица, а нашла останки человека.

Прибывшие на место сотрудники полиции и СК обнаружили в указанном месте человеческие кости, а также остатки одежды — штаны, носки и нижнее белье.

Предположительно, они могут принадлежать пропавшей в середине июня пенсионерке.

Останки направлены в морг для точного установления личности и причины смерти.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний