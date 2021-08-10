В лесу под Петербургом нашли останки, предположительно, пропавшей в июне пенсионерки

Женщина, которая пошла в лес за грибами, нашла останки человека в Курортном районе Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа, накануне около восьми вечера в полицию Курортного района поступило сообщение от 29-летней петербурженки. Она рассказала, что пошла за грибами в районе озера Красавица, а нашла останки человека.



Прибывшие на место сотрудники полиции и СК обнаружили в указанном месте человеческие кости, а также остатки одежды — штаны, носки и нижнее белье.

