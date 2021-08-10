ЧП в петербургской больнице. Пациент с ножом набросился на двух больных и попал в реанимацию

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа, полиция Московского района устанавливает обстоятельства получения двумя пожилыми пациентами горбольницы
По предварительной информации, нападение на мужчин 71 года и 80 лет произошло около десяти вечера 8 августа у одной из палат первого нейрохирургического отделения. С ножом на них набросился 51-летний больной. 71-летний получил ранение в живот, а у 80-летнего зафиксировали раны головы.
Нападавший, чьи мотивы сейчас устанавливаются, был задержан сотрудниками больницы и помещен в отделение реанимации. Нож, с которым он якобы бросался на пациентов, изъят.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.