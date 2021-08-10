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ЧП в петербургской больнице. Пациент с ножом набросился на двух больных и попал в реанимацию

В больнице на улице Костюшко пациент напал на двоих у палаты с ножом

Два пенсионера получили ножевые ранения в больнице № 26. Под подозрением еще один больной отделения нейрохирургии.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа, полиция Московского района устанавливает обстоятельства получения двумя пожилыми пациентами горбольницы № 26 ножевых ранений.

По предварительной информации, нападение на мужчин 71 года и 80 лет произошло около десяти вечера 8 августа у одной из палат первого нейрохирургического отделения. С ножом на них набросился 51-летний больной. 71-летний получил ранение в живот, а у 80-летнего зафиксировали раны головы.

Нападавший, чьи мотивы сейчас устанавливаются, был задержан сотрудниками больницы и помещен в отделение реанимации. Нож, с которым он якобы бросался на пациентов, изъят.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (4)

mugab
..миндалевидный комплекс
Довольно часто, предынсультные, с нарушением мозгового кровообращения.
Он же недаром попал в нейрохирургию попал. Персонал знает об этих пациентах.
Исследования амигдалы (англ. amygdala ,амигдала — область мозга миндалевидной формы, находящаяся в белом веществе височной доли ) пролил свет на эти вопросы.
nalchik11
Больные оказались сильнее?
veteran78
Вот что Спутник животворящий делает !
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