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Суд в Китае оставил в силе смертный приговор канадцу

Народный суд верхней ступени китайской провинции Ляонин рассмотрел апелляцию гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, приговорённого к высшей мере наказания. Решение оставлено в силе: приговор признан обоснованным, а мера наказания соответствующей, говорится в вердикте суда. Кроме того, в пользу Китая будет конфисковано всё имущество канадца, сообщает 10 августа ТАСС.

Шелленберга приговорили к смертной казни в январе 2019 года за контрабанду 225 кг наркотика. Изначально, в декабре 2018 года, ему присудили 15 лет лишения свободы, но канадец подал апелляцию. При возобновлении расследования вскрылись новые улики, отягощающие вину. Из-за этого приговор ужесточили.

За последние девять лет Шелленберг стал первым иностранцем, которого в Китае приговорили к смерти.

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Комментарии (5)

veteran78
Он их травить собрался так что легко отделался. Китайцы в пытках толк знают.
Antuan Rokanten
Неужели уничтожат? Иностранец все-таки.
Вадим Линин
Эх... Нам бы китайских полицейских/следователей/судей на годик хотя бы...
Глядишь наркотиков и коррупции меньше бы стало.
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