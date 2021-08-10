Суд в Китае оставил в силе смертный приговор канадцу

Народный суд верхней ступени китайской провинции Ляонин рассмотрел апелляцию гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, приговорённого к высшей мере наказания. Решение оставлено в силе: приговор признан обоснованным, а мера наказания соответствующей, говорится в вердикте суда. Кроме того, в пользу Китая будет конфисковано всё имущество канадца, сообщает 10 августа ТАСС.



Шелленберга приговорили к смертной казни в январе 2019 года за контрабанду 225 кг наркотика. Изначально, в декабре 2018 года, ему присудили 15 лет лишения свободы, но канадец подал апелляцию. При возобновлении расследования вскрылись новые улики, отягощающие вину. Из-за этого приговор ужесточили.

