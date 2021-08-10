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Семья антипрививочников умерла от ковида за неделю

Целая семья противников вакцинации от коронавируса скончалась в Португалии: все трое заболели COVID-19.

Как сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на The Guardian, трагическую историю рассказал португалец по имени Фрэнсис Гонсалвеш. Его мать, отец и брат поверили пропаганде противников вакцинации и не стали прививаться. Коронавирусом они заразились примерно в одно и то же время. И умерли один за другим в течение недели.

Оставшийся в живых Фрэнсис надеется, что опыт его семьи изменит точку зрения других противников вакцинации.

В Португалии в ряде районов, в том числе в столице Лиссабоне, из-за роста заболеваемости введён комендантский час. Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что в стране началась «четвёртая волна» коронавируса.

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Комментарии (28)

264527831
Пропаганда направлена «на наращивание темпов вакцинации (Беглов)», а не на здоровье граждан, пример Португалии глуп, еще бы привели Мальту или Бразилию.
Antuan Rokanten
У кого-то семьи мрут непонятно от чего без прививки, у кого-то, как в России, после прививики.
kuk-vasyusha
Какая дешевая пропаганда!
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