Семья антипрививочников умерла от ковида за неделю

Целая семья противников вакцинации от коронавируса скончалась в Португалии: все трое заболели COVID-19.



Как сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на The Guardian, трагическую историю рассказал португалец по имени Фрэнсис Гонсалвеш. Его мать, отец и брат поверили пропаганде противников вакцинации и не стали прививаться. Коронавирусом они заразились примерно в одно и то же время. И умерли один за другим в течение недели.



Оставшийся в живых Фрэнсис надеется, что опыт его семьи изменит точку зрения других противников вакцинации.

