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Ловите тепло без зонтиков. Скоро погода в Петербурге напомнит об осени

В Петербурге последний день без дождей, температура выше нормы

Небо Северной столицы уже затягивает облаками, но всё ещё без дождей и очень тепло — выше климатической нормы. Ловите один из последних погожих дней.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа будет без существенных осадков, ветер слабый. Атмосферное давление будет повышаться. Воздух с ночных 14–16 градусов днём прогреется до 23–25.

Плюс 24 — это повышенная для 10 августа температура, отмечает «Яндекс». Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями (как сегодня), от 12 до 23 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1975 году, плюс 5, а теплее всего в 2018 году, 31 градус.

В водоёмах тоже пока тепло. По данным СЗ УГМС, в понедельник температура воды в Неве составила 18,4 градуса, а в курортной зоне Финского залива — 19–20.

11 августа возможны кратковременные дожди, но всё ещё будет тепло. А 12 августа уже заметно прохладнее — 19–21 градус.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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