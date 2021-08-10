По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа будет без существенных осадков, ветер слабый. Атмосферное давление будет повышаться. Воздух с ночных 14–16 градусов днём прогреется до 23–25.



Плюс 24 — это повышенная для 10 августа температура, отмечает «Яндекс». Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями (как сегодня), от 12 до 23 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1975 году, плюс 5, а теплее всего в 2018 году, 31 градус.

