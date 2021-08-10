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Много дыма, но горчит. В высотке на Выборгском шоссе загорелся балкон, жители винят залётный уголь

Дюжину пожарных привлекли к тушению балкона в жилом доме в Выборгском районе Петербурга. Перебраться в квартиру огню не дали.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Выборгского шоссе, 15, поступил на пульт дежурного за час до полуночи 10 августа. Приехавшие на место пожарные обнаружили очаг на балконе двухкомнатной квартиры. Силами трёх расчетов его ликвидировали в 23:17.

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Пострадала только обстановка: обгорели два квадратных метра балкона. По словам жителей, пожар разгорелся на угле для кальяна. «Ребята курили кальян, скинули угли и попали на балкон, после чего начался пожар», — приводит паблик «ДТП и ЧП» версию очевидцев.

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