Из карьера под Шапками спасатели снова извлекли утопленника

Из карьера под Шапками в Тосненском районе Ленинградской области снова извлекли погибшего. С начала года в этой локации утонули уже шесть человек.



Как стало известно 47news, вечером 9 августа в экстренные службы поступило сообщение о мужчине, тело которого нашли в пятом карьере сотрудники дежурной смены ПСО Шлиссельбург. Данные о личности погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

В июле из этого же пятого карьера достали тело женщины, которая утонула во время отдыха с мужем и ребенком. Месяцем ранее там же не выплыла девочка-подросток. В июне в соседнем шестом карьере утонул 17-летний студент петербургского морского колледжа. На том же карьере в феврале под лед провалились и утонули двое взрослых и ребенок.

