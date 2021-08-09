Сломавшаяся электричка почти на два часа задержала пассажиров на Московском вокзале

О сбое в железнодорожном движении вечером 9 августа «Фонтанке» сообщили читатели, которые рассчитывали уехать из города на электричке Петербург — Малая Вишера. «На Московском вокзале сломалась электричка до Малой Вишеры. В 19:21 должна была уйти, до сих пор стоит», — рассказали пассажиры в половине девятого часа вечера.



Электричка № 6513 их так и не забрала. «Пригородный поезд 6513 сообщением Санкт-Петербург — Малая Вишера (отправлением в 19:21) был отменен в связи с неисправностью подвижного состава. До станции Малая Вишера отправится следующий поезд 6515 в 21:14», — уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, извинившись перед пассажирами за неудобства.