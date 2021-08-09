В России появились новые награды. Заслуги и труды в культуре и искусстве стали орденом и медалью

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий документ опубликован 9 августа на официальном интернет-портале правовой информации.



Орденом будут награждать за создание спектаклей, фильмов, литературных и музыкальных произведений, телевизионных и радиопередач, проектирование и возведение уникальных архитектурных зданий, вклад в изучение и популяризацию культуры и искусства народов России и иные заслуги.

