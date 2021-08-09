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В России появились новые награды. Заслуги и труды в культуре и искусстве стали орденом и медалью

Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве»

В России учреждены новые орден и медаль. Ими будут награждать отличившихся в культуре и искусстве.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий документ опубликован 9 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом будут награждать за создание спектаклей, фильмов, литературных и музыкальных произведений, телевизионных и радиопередач, проектирование и возведение уникальных архитектурных зданий, вклад в изучение и популяризацию культуры и искусства народов России и иные заслуги.

Медалью награждаются артисты, балетмейстеры, дизайнеры, архитекторы, дикторы, журналисты, режиссеры и другие деятели искусства, внесшие вклад в повышение роли отечественной культуры в жизни общества, укрепление международных связей, патриотическое воспитание, сохранение традиционных ценностей.

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Указ вступает в силу со дня его подписания. Документ утверждает статут, описание и изображение ордена, а также положение о медали, ее описание и рисунок.

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Комментарии (9)

266081655
Предлагаю отдельную медаль - "За защиту ценностей домостроя".... Жена да убоится мужа свего....
266081655
«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» (С) доктор Самуэль Джонсон... 1775
SERGEY111
Группе Металлика я надеюсь дадут погремушки за исполнение песни группы Кино Группа крови на концерте .
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