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На Марсовом поле заметили траншеи и груды песка. Там установят новые светильники и ограждения

На Марсовом поле в Петербурге проводят ремонтные работы

На Марсовом поле в Петербурге заметили углубления в земле и кучи песка. Там проводят ремонтные работы.

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Как сообщил корреспондент «Фонтанки» 9 августа, на Марсовом поле появилось множество металлических ограждений и многометровых траншей. Между тем реставрация не мешает отдыху горожан — их можно заметить на лавочках площади.

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В пресс-службе «Ленсвета» рассказали, что на территории Марсова поля собираются установить 130 уличных светильников и 117 декоративных металлических опор. Для надежности работы уличного освещения проложат 6 532 метра кабельных сетей. Завершить ремонт планируют в ноябре 2021-го.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Трубу-то возле финбане починили, или до сих пор там опасно "незаконно выражать мнение госдепа"? :))
Fenomen
Какие декорации будут опираться на опоры?
Ruth D. Armstead
На металлические опоры повесят камеры.
А все поле огородят решетками. Ибо нефиг.
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