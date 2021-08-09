Как сообщил корреспондент «Фонтанки» 9 августа, на Марсовом поле появилось множество металлических ограждений и многометровых траншей. Между тем реставрация не мешает отдыху горожан — их можно заметить на лавочках площади.
В пресс-службе «Ленсвета» рассказали, что на территории Марсова поля собираются установить 130 уличных светильников и 117 декоративных металлических опор. Для надежности работы уличного освещения проложат 6 532 метра кабельных сетей. Завершить ремонт планируют в ноябре 2021-го.