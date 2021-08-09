В петербургском избиркоме не нашли оснований для снятия Вишневского с выборов

«Сошлись на том, что в законе требований к решению федерального политического комитета партии о согласовании кандидатуры на выдвижение нет», — отметил Воробьёв.



4 августа Вишневскому отказали в регистрации на выборах, сославшись на то, что решение о его выдвижении оформлено неправильно. К документам его тёзок самовыдвиженцев Бориса Ивановича и Бориса Геннадьевича Вишневских вопросов не возникло — их зарегистрировали на выборы по подписям.

Вопрос об отмене отказа Борису Лазаревичу Вишневскому в участии в выборах рассмотрят на заседании городской избирательной комиссии 10 августа. В случае положительного решения, вопрос о его восстановлении на выборах должны будут пересмотреть в территориальной избирательной комиссии Центрального района.