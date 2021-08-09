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В петербургском избиркоме не нашли оснований для снятия Вишневского с выборов

Рабочая группа городской избирательной комиссии Петербурга рассмотрела жалобу депутата партии «Яблоко» Бориса Вишневского на отказ в регистрации на выборах в Законодательное собрание в центре города в округе № 2. Как рассказал 9 августа «Фонтанке» член Горизбиркома Виктор Воробьёв, решение территориального избиркома у рабочей группы не нашло понимания.

«Сошлись на том, что в законе требований к решению федерального политического комитета партии о согласовании кандидатуры на выдвижение нет», — отметил Воробьёв.

4 августа Вишневскому отказали в регистрации на выборах, сославшись на то, что решение о его выдвижении оформлено неправильно. К документам его тёзок самовыдвиженцев Бориса Ивановича и Бориса Геннадьевича Вишневских вопросов не возникло — их зарегистрировали на выборы по подписям.

Вопрос об отмене отказа Борису Лазаревичу Вишневскому в участии в выборах рассмотрят на заседании городской избирательной комиссии 10 августа. В случае положительного решения, вопрос о его восстановлении на выборах должны будут пересмотреть в территориальной избирательной комиссии Центрального района.

Ранее сообщалось, что глава петербургского горизбиркома Наталья Чечина не видит причин считать решение о снятии оппозиционного депутата Бориса Вишневского с выборов необъективным.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

f0ntan
Чечина опозорилась
SoloWand
Другие Вишневские подсуетились, а то обидно как-то стало получаться, понимаешь...
SlawaPiter
Временная власть пришла к выводу: НЕ ОПАСЕН!
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