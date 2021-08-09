Путин поручил помочь пострадавшим от природных пожаров деньгами и жильём

Президент России поручил до 1 сентября оказать помощь гражданам, которые пострадали от природных пожаров.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти <...> принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи», — приводит 9 августа текст документа РИА Новости.
Владимир Путин поставил задачу в срок до 1 сентября проработать вопрос выплаты пострадавшим единовременных пособий и компенсации. Власти могут оказать помощь и при капитальном ремонте жилья, а также строительстве и приобретении нового. Глава государства сегодня, 9 августа, также решил выделить дополнительные средства, которые пойдут на тушение лесных пожаров.