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Встреча с девушкой на Фонтанке закончилась для мотоциклиста подозрением на перелом позвоночника

После ДТП с мотоциклом на набережной Фонтанки в больницу увезли мужчину

Мотоциклист пострадал в аварии, которая произошла в центре Петербурга днём 9 августа. Он в больнице и ищет свидетелей.

Последствия аварии на набережной Фонтанки показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мотоцикл лежит у дома 59, место происшествия уже огорожено, рядом карета реанимации.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Водитель двухколёсного транспорта без травм не обошёлся. В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что незадолго до половины четвёртого часа дня пострадавшего госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. Его состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести.

Сам мотоциклист сообщил, что находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе на Будапештской. По его словам, второй участник аварии — белый автомобиль, за рулём которого сидела девушка.

«Перестроилась, и меня кинуло в припаркованную машину», — рассказал он «Фонтанке», добавив, что ищет тех, кто видел случившееся.

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Комментарии (3)

Владислав М
Никому тут на слово верить нельзя. Ждём видео.
ДЮрьевич
Не троллинга ради - а мотоциклист ехал разрешённые в городе 60 км?
266081655
Да, есть ещё девушки в русских селеньях....
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