Мотоциклист пострадал в аварии, которая произошла в центре Петербурга днём 9 августа. Он в больнице и ищет свидетелей.



Последствия аварии на набережной Фонтанки показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мотоцикл лежит у дома 59, место происшествия уже огорожено, рядом карета реанимации.