Мотоциклист пострадал в аварии, которая произошла в центре Петербурга днём 9 августа. Он в больнице и ищет свидетелей.
Последствия аварии на набережной Фонтанки показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мотоцикл лежит у дома 59, место происшествия уже огорожено, рядом карета реанимации.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Водитель двухколёсного транспорта без травм не обошёлся. В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что незадолго до половины четвёртого часа дня пострадавшего госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. Его состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести.
Сам мотоциклист сообщил, что находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе на Будапештской. По его словам, второй участник аварии — белый автомобиль, за рулём которого сидела девушка.
«Перестроилась, и меня кинуло в припаркованную машину», — рассказал он «Фонтанке», добавив, что ищет тех, кто видел случившееся.