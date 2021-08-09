Правительство РФ предложило разрешить продажу пива на стадионах

«Средства, полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива, направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта. На развитие детско-юношеского спорта направляется не менее 20% общего объема полученных средств. <...> Оставшиеся средства направляются на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений», — говорится в тексте документа.

Как сообщил РБК 9 августа, новые поправки в закон распространяются на все виды спорта, не только на футбол. Документ не предусматривает турниры, на которых проводятся детско-юношеские спортивные мероприятия.

Соревнования, на которых можно торговать пивом, будут устанавливаться правительством и только по соглашениям с общероссийскими спортивными федерациями и лигами.



Перед отправкой в Госдуму документ должен будет пройти профильную комиссию в конце августа. Если все формальности будут соблюдены, после выборов в нижнюю палату парламента законопроект отдадут на второе чтение.



Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях в России запретили с 1 января 2005 года. За год до этого ограничили рекламу напитка на стадионах и телевидении.



Между тем в декабре 2019-го проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей прошел первое чтение в Госдуме.

