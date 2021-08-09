Груженый самосвал упал на легковой автомобиль в Удмуртии, буквально раздавив его в лепешку. Водитель погиб на месте. Страшная авария попала на камеру видеонаблюдения.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике, 9 августа около 8:10 на 21-м километре автодороги Ижевск — Воткинск в Завьяловском районе Удмуртии, около села Италмас, 28-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault с полуприцепом под управлением 55-летнего мужчины. После этого грузовая машина опрокинулась прямо на легковую.