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Камера сняла, как самосвал с песком расплющил «Ладу» в Удмуртии. У погибшего водителя не было прав

Груженый самосвал упал на легковой автомобиль в Удмуртии, буквально раздавив его в лепешку. Водитель погиб на месте. Страшная авария попала на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике, 9 августа около 8:10 на 21-м километре автодороги Ижевск — Воткинск в Завьяловском районе Удмуртии, около села Италмас, 28-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault с полуприцепом под управлением 55-летнего мужчины. После этого грузовая машина опрокинулась прямо на легковую.

На записи с камеры видно, что сначала «Ладу» занесло боком на «встречку», там ее поймал самосвал и протащил перед собой несколько метров, а затем грузовик вывернул влево, и прицеп с песком рухнул прямо на легковую.

Автор: ИА Удмуртия

«Ладу» буквально сплющило под огромным весом. Ее водитель от полученных травм скончался на месте. Водителю грузовика оказали разовую медицинскую помощь.

По данным полиции, водительских прав погибший мужчина не имел. По факту ДТП ведется расследование.

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Комментарии (4)

Владислав М
Жалко только водителя грузовика.
shushu
Он ведь сперва на встречке врезался в этот самосвал
quqas
плюшка с пудрой
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