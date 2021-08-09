Большинство россиян верят в военную мощь и авторитет Путина за рубежом

ВЦИОМ собрал «образ России за рубежом». Впрочем, опрашивали не иностранцев, а самих россиян. Имидж РФ в других странах, по мнению наших соотечественников, основан на стереотипных «медведь, водка, балалайка».

Как рассказали 9 августа во Всероссийском центре изучения общественного мнения, большинство россиян (42%) верят, что за рубежом к России относятся хорошо. Впрочем, это мнение немногим превалирует над противоположным: 39% считают, что плохо.

По мнению наших сограждан, чаще всего с Россией ассоциируются медведи (11%), алкоголь (11%), В. Путин (10%), а также холод (6%), гостеприимство (4%), бедность, огромная территория, культура, балалайка, доброжелательность, матрёшка (по 3%). Многие и вовсе не стали додумывать за иностранцев, выбрав ответ «Затрудняюсь ответить».

