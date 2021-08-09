Большинство россиян верят в военную мощь и авторитет Путина за рубежом

ВЦИОМ собрал «образ России за рубежом». Впрочем, опрашивали не иностранцев, а самих россиян. Имидж РФ в других странах, по мнению наших соотечественников, основан на стереотипных «медведь, водка, балалайка».
Как рассказали 9 августа во Всероссийском центре изучения общественного мнения, большинство россиян (42%) верят, что за рубежом к России относятся хорошо. Впрочем, это мнение немногим превалирует над противоположным: 39% считают, что плохо.
По мнению наших сограждан, чаще всего с Россией ассоциируются медведи (11%), алкоголь (11%), В. Путин (10%), а также холод (6%), гостеприимство (4%), бедность, огромная территория, культура, балалайка, доброжелательность, матрёшка (по 3%). Многие и вовсе не стали додумывать за иностранцев, выбрав ответ «Затрудняюсь ответить».
Четверть россиян (25%) считают, что международный авторитет нашей страны больше основан на страхе, 23% полагают, что на уважении, а 31% убеждены, что страх и уважение формируют его в равной степени. При этом 14% опрошенных ответили, что Россия не вызывает за рубежом ни страха, ни уважения. За последние три года соотношение ответов на этот вопрос в целом сохраняется. Несколько уменьшилась доля тех, кто считает, что международный авторитет России держится и на уважении, и на страхе (36% в январе 2019 г., - 5 п.п.), и также увеличилась доля тех, кто не признает ни того, ни другого (9% в январе 2019 г., +5п.п.).
Россияне полагают, что влияние РФ на международной арене основано на военной мощи (67%), личном авторитете Владимира Путина (47%), спортивных успехах (31%), культурном наследии (30%), а также достижениях в науке и технологиях (23%).