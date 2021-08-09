Разработчикам беспилотных автомобилей в России могут дать до 500 тысяч рублей субсидий

Ранее Минпромторг предложил продлить на 2022 год выдачу субсидий испытателям беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован в июле. Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства 9 августа, субсидия за оценку испытательной лабораторией одного высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) будет компенсировать затраты на зарплату сотрудников, проводящих работы, на расходные материалы, а также страховые взносы и накладные расходы. Ее предельный размер составит не более 500 тысяч рублей.

Минпромторг России может выдать разработчикам беспилотных автомобилей субсидии в размере до 500 тысяч рублей. Они должны будут возместить затраты на испытания машин.

В Минпромторге отметили, что испытания беспилотных машин — дорогая процедура. В том числе это связано с необходимостью разрабатывать методы испытаний на соответствие требованиям правил ООН и с закупкой нужного оборудования. И стоимость испытаний «является существенной преградой для массового участия компаний — разработчиков ВАТС в эксперименте».

На реализацию проекта в 2022 году предполагается выделить не более 50 миллионов рублей из федерального бюджета.

В марте правительство России утвердило комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию ВАТС на дорогах общего пользования. По нему, на дороги страны уже до конца 2021 года будут допущены беспилотные автомобили без инженера-испытателя в салоне. В кабмине также обсуждают план обеспечения сети основных дорог страны инфраструктурой для высокоавтоматизированного автомобильного движения к 2030 году. В правительстве ожидают, что к этому сроку доля таких машин составит как минимум 2%.