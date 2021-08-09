Разработчикам беспилотных автомобилей в России могут дать до 500 тысяч рублей субсидий

Минпромторг России может выдать разработчикам беспилотных автомобилей субсидии в размере до 500 тысяч рублей. Они должны будут возместить затраты на испытания машин.
Ранее Минпромторг предложил продлить на 2022 год выдачу субсидий испытателям беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован в июле. Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства 9 августа, субсидия за оценку испытательной лабораторией одного высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) будет компенсировать затраты на зарплату сотрудников, проводящих работы, на расходные материалы, а также страховые взносы и накладные расходы. Ее предельный размер составит не более 500 тысяч рублей.
В Минпромторге отметили, что испытания беспилотных машин — дорогая процедура. В том числе это связано с необходимостью разрабатывать методы испытаний на соответствие требованиям правил ООН и с закупкой нужного оборудования. И стоимость испытаний «является существенной преградой для массового участия компаний — разработчиков ВАТС в эксперименте».
На реализацию проекта в 2022 году предполагается выделить не более 50 миллионов рублей из федерального бюджета.
В марте правительство России утвердило комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию ВАТС на дорогах общего пользования. По нему, на дороги страны уже до конца 2021 года будут допущены беспилотные автомобили без инженера-испытателя в салоне. В кабмине также обсуждают план обеспечения сети основных дорог страны инфраструктурой для высокоавтоматизированного автомобильного движения к 2030 году. В правительстве ожидают, что к этому сроку доля таких машин составит как минимум 2%.