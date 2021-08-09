Ростовский главврач ревакцинировался «Спутником V», заболел и заперся в кабинете

Как сообщили в больнице 9 августа, Коробка в субботу ощутил повышенную температуру и сразу сдал ПЦР-тест. Он оказался отрицательным, но коронавирус исключать нельзя — у медика нашли 10-процентное поражение легких.
«Благодаря незамедлительно начатой противовирусной терапии и, главным образом, проведенной чуть более трех месяцев назад ревакцинации «Спутником V», клинические проявления у меня держались всего сутки. К вечеру воскресенья температура была уже в норме, никаких недомоганий я больше не чувствовал. Результат ПЦР-теста тоже пришел отрицательный, однако компьютерная томография показала 10% поражение легких по типу «матового стекла», поэтому ближайшие две недели я буду работать, находясь в самоизоляции», — прокомментировал ситуацию сам главврач.
Он добавил, что по-прежнему остается «безусловным сторонником сплошной вакцинации». Только так люди до сих пор побеждали абсолютно все угрожающие целым популяциям инфекции, считает врач.
«При малой доле вакцинированных риск заболеть, даже будучи привитым, сохраняется всегда. Разработчики всех без исключения вакцин против ковида — и наши, и зарубежные, честно об этом заявляют в инструкциях к своим препаратам», — резюмировал Коробка.