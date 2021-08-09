Ростовский главврач ревакцинировался «Спутником V», заболел и заперся в кабинете

Как сообщили в больнице 9 августа, Коробка в субботу ощутил повышенную температуру и сразу сдал ПЦР-тест. Он оказался отрицательным, но коронавирус исключать нельзя — у медика нашли 10-процентное поражение легких.



«Благодаря незамедлительно начатой противовирусной терапии и, главным образом, проведенной чуть более трех месяцев назад ревакцинации «Спутником V», клинические проявления у меня держались всего сутки. К вечеру воскресенья температура была уже в норме, никаких недомоганий я больше не чувствовал. Результат ПЦР-теста тоже пришел отрицательный, однако компьютерная томография показала 10% поражение легких по типу «матового стекла», поэтому ближайшие две недели я буду работать, находясь в самоизоляции», — прокомментировал ситуацию сам главврач.

