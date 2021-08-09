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Трассу М-10 в Ленобласти будут перекрывать три дня подряд, чтобы подвесить провода

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Работы по обустройству освещения потеснят водителей на участке федеральной трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. С 10 по 12 августа движение несколько раз будут перекрывать полностью.

Как сообщает 9 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 605-го по 631-й километр трассы будут подвешивать провода СИП через дорогу. Несколько раз движение в районе места работ будут полностью перекрывать, но не более чем на 15 минут. Перекрытия запланированы на следующие дни:

  • 10 августа с 15:00 до 15:15 — на 605-м километре, между деревнями Померанье и Трубников Бор,
  • 11 августа с 10:00 до 10:15 — на 631-м километре, между селом Ушаки и деревней Жары,
  • 11 августа с 15:00 до 15:15 — на 620-м километре, в деревне Болотница,
  • 12 августа с 10:00 до 10:15 — на 618-м километре, в Болотнице,
  • 12 августа с 15:00 до 15:15 — на 611-м километре, между Любанью и деревней Померанье.

Работы выполняются в рамках контракта на устройство искусственного электрического освещения на участке с 599-го по 666-й километр трассы М-10. Полностью их должны завершить в октябре 2021 года.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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