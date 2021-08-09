Работы по обустройству освещения потеснят водителей на участке федеральной трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. С 10 по 12 августа движение несколько раз будут перекрывать полностью.

Как сообщает 9 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 605-го по 631-й километр трассы будут подвешивать провода СИП через дорогу. Несколько раз движение в районе места работ будут полностью перекрывать, но не более чем на 15 минут. Перекрытия запланированы на следующие дни: