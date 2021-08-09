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Поучительное ДТП на видео: «Камаро» хотел пропустить «Вольво» и получил от «Патриота»

На Академика Лебедева УАЗ врезался в «Шевроле Камаро»

Небольшое ДТП 9 августа в Петербурге затруднило движение на одном из проблемных участков — на подъезде к Литейному мосту с Выборгской стороны. Видеозапись аварии можно рассматривать как урок водителям: будьте готовы к неожиданным решениям других участников дорожного движения.

На улице Академика Лебедева «Шевроле Камаро» с армянскими номерами остановился, чтобы пропустить встречный «Вольво», который собирался повернуть налево. Ехавший за «Камаро» УАЗ «Патриот» был не готов тормозить и ударил псевдоспорткар в зад, рассказывает очевидец Алексей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Водитель УАЗа, бедняга, аж руками потолок чуть не пробил», — пишет Алексей.

По его словам, до ДТП затора на этом участке не было.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Странные люди те, кто вдруг ни с того ни с сего на полупустой дороге решают пропустить того, кто должен пропускать их, и дают по тормозам. Если уж хочется быть "джентельменом", то пропусти сначала тех, кто сзади тебя, потому что ты их делаешь невольными заложниками своей бессмысленной доброты.
Alex000
Даже если они и стукнулись - всё равно ставлю на то, что едущий впереди резко затормозил, а на патрике просто не успел на это среагировать. Будет наука: прежде, чем резко оттормаживаться (ну, кроме совсем уж особых случаев) - прижми хотя бы на секунду педальку, чтобы сзади поняли, что ты собираешься тормозить.
old_rat
Как написали в комментах на дтп-чп, на видео патрик просто сломался. А все остальное, включая эту статью Фъ - домыслы, основанные на одном комменте с ВК. Ни фоток камарро, ничего. Это я к чему? Это я к тому, что не надо вот таких рерайтерских новостей. Идите на Дзен и там Вас быстро забанят, или уже забанили и Вы работает на Фъ?
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