Небольшое ДТП 9 августа в Петербурге затруднило движение на одном из проблемных участков — на подъезде к Литейному мосту с Выборгской стороны. Видеозапись аварии можно рассматривать как урок водителям: будьте готовы к неожиданным решениям других участников дорожного движения.



На улице Академика Лебедева «Шевроле Камаро» с армянскими номерами остановился, чтобы пропустить встречный «Вольво», который собирался повернуть налево. Ехавший за «Камаро» УАЗ «Патриот» был не готов тормозить и ударил псевдоспорткар в зад, рассказывает очевидец Алексей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Водитель УАЗа, бедняга, аж руками потолок чуть не пробил», — пишет Алексей.

