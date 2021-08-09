В Петербурге жители Средней Рогатки обустроили школу под открытым небом на пустыре, пригласив в нее чиновников. Так горожане выразили свой протест против того, что в микрорайоне уже два десятка лет не могут построить школу. Информацию об этом опубликовали 9 августа в паблике «Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее» «В Контакте».



Речь идет о территории в границах Пулковского шоссе, Дунайского проспекта, Московского шоссе и железнодорожных путей, которая активно застраивается высотками. Как пояснили жильцы, их дома прикреплены к школам № 508 и № 519, они переполнены, и новых учеников туда не берут. «Даже в известных всем Шушарах и на Парнасе не всё так плохо», — сетуют авторы поста.