В Петербурге жители Средней Рогатки обустроили школу под открытым небом на пустыре, пригласив в нее чиновников. Так горожане выразили свой протест против того, что в микрорайоне уже два десятка лет не могут построить школу. Информацию об этом опубликовали 9 августа в паблике «Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее» «В Контакте».
Речь идет о территории в границах Пулковского шоссе, Дунайского проспекта, Московского шоссе и железнодорожных путей, которая активно застраивается высотками. Как пояснили жильцы, их дома прикреплены к школам № 508 и № 519, они переполнены, и новых учеников туда не берут. «Даже в известных всем Шушарах и на Парнасе не всё так плохо», — сетуют авторы поста.
Они отмечают, что за последние 20 лет не было построено ни одной школы, при этом в микрорайоне «выросли» дома с 26 тысячами квартир, тогда как даже о готовности проекта здания пока новостей нет. Горожане нашли выход, и на пустыре около дома № 30, корпус 3, по Пулковскому шоссе обустроили «школу»: поставили парты, доску, атрибуты учебного класса. И пригласили в эту «школу» на торжественную линейку всех профильных чиновников — из комитетов по образованию, строительству и лично губернатора Александра Беглова.
«Мы нашли решение — сеть школ под открытым небом! Места много: пустырей, на которых так и не построили ни одну из обещанных школ, в избытке. Сплошные плюсы: дёшево, рядом с домом, свежий воздух, закалка, уроки окружающего мира в прямом контакте с природой», — пояснили они.
Напомним, в феврале 2021 года комитет по инвестициям сообщал, что отдает в аренду под строительство школы на 1125 мест участок в Московском районе. На строительство отвели три года.