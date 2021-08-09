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В Средней Рогатке открыли «школу» на пустыре. Настоящую не строят уже 20 лет

«Школа» под открытым небом появилась в Средней Рогатке в укор властям Петербурга

Фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / vk.com
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В Петербурге жители Средней Рогатки обустроили школу под открытым небом на пустыре, пригласив в нее чиновников. Так горожане выразили свой протест против того, что в микрорайоне уже два десятка лет не могут построить школу. Информацию об этом опубликовали 9 августа в паблике «Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее» «В Контакте».

Речь идет о территории в границах Пулковского шоссе, Дунайского проспекта, Московского шоссе и железнодорожных путей, которая активно застраивается высотками. Как пояснили жильцы, их дома прикреплены к школам № 508 и № 519, они переполнены, и новых учеников туда не берут. «Даже в известных всем Шушарах и на Парнасе не всё так плохо», — сетуют авторы поста.

Они отмечают, что за последние 20 лет не было построено ни одной школы, при этом в микрорайоне «выросли» дома с 26 тысячами квартир, тогда как даже о готовности проекта здания пока новостей нет. Горожане нашли выход, и на пустыре около дома № 30, корпус 3, по Пулковскому шоссе обустроили «школу»: поставили парты, доску, атрибуты учебного класса. И пригласили в эту «школу» на торжественную линейку всех профильных чиновников — из комитетов по образованию, строительству и лично губернатора Александра Беглова.

Фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / vk.com
Фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / vk.com
Фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / vk.com
Фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / vk.com
Фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / vk.com
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«Мы нашли решение — сеть школ под открытым небом! Места много: пустырей, на которых так и не построили ни одну из обещанных школ, в избытке. Сплошные плюсы: дёшево, рядом с домом, свежий воздух, закалка, уроки окружающего мира в прямом контакте с природой», — пояснили они.

Напомним, в феврале 2021 года комитет по инвестициям сообщал, что отдает в аренду под строительство школы на 1125 мест участок в Московском районе. На строительство отвели три года.

Фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / vk.com

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Комментарии (7)

James Cook
Люди знали куда заселяются.
266078445
Но люди продолжают рожать и съезжаться со своих регионов в резиновый Питер...
261575471
Послушайте, это же экстремизм и дело рук нежелательных организаций! Куда полиция смотрит?
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