Федеральную трассу «Кола» днем 9 августа перекроют на 45 минут под Петербургом, затем 10 августа — на 2 часа у Лодейного Поля. Чтобы пропустить барже-буксирный состав и теплоход, разведут сначала мост через Неву, затем — через Свирь.

Как сообщает 9 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в понедельник с 15:00 до 15:45 в связи с разводкой Ладожского моста рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти будет полностью перекрыто автомобильное движение на 40-м километре Мурманского шоссе. Вверх по Неве будут пропускать барже-буксирный состав из судов «Шлюзовой-140», «ВЭШ-64018», «ВЭШ-64019» и «Речной-84», «МБ-1219», «ВЭШ-64024» и «Шлюзовой-156» и теплохода «Игорь Ильин».