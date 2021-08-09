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Трассу «Кола» в Ленобласти два дня будут перекрывать ради буксирного состава

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Федеральную трассу «Кола» днем 9 августа перекроют на 45 минут под Петербургом, затем 10 августа — на 2 часа у Лодейного Поля. Чтобы пропустить барже-буксирный состав и теплоход, разведут сначала мост через Неву, затем — через Свирь.

Как сообщает 9 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в понедельник с 15:00 до 15:45 в связи с разводкой Ладожского моста рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти будет полностью перекрыто автомобильное движение на 40-м километре Мурманского шоссе. Вверх по Неве будут пропускать барже-буксирный состав из судов «Шлюзовой-140», «ВЭШ-64018», «ВЭШ-64019» и «Речной-84», «МБ-1219», «ВЭШ-64024» и «Шлюзовой-156» и теплохода «Игорь Ильин».

Во вторник с 11:10 до 13:10 перекроют движение на 236-м километре трассы Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле. Там разведут мост через Свирь, чтобы пропустить вверх по реке состав из «МБ-1219», «ВЭШ-64024» и «Лиман» и теплоход «Игорь Ильин».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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