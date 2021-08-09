Президентский фонд культурных инициатив получил более 12 тысяч грантовых заявок на сумму более 84 млрд рублей

Итоги заявочной кампании первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий подвел Президентский фонд культурных инициатив 9 августа. С 15 июня было подано 12 460 заявок из 83 регионов на сумму более 84 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе фонда.
Наиболее активными оказались жители Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Белгородской и Московской областей, Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей и др.
Общая сумма смет претендентов составила 84 502 386, 998 рубля. Объем запрашиваемого софинансирования — 22 628 690, 168 рубля. Наибольшее количество проектов — 6221 — представлено в категории от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей; на сумму до 500 тыс. руб. подали 2 783 заявки; 2 511 авторов проектов предоставили сметы на суммы от 3 до 10 млн руб.; 945 проектов запросили суммы поддержки свыше 10 млн руб.
Впервые претендовать на государственную поддержку позволили не только НКО, но и коммерческим и муниципальным организациям, а также индивидуальным предпринимателям. НКО подали наибольшее количество заявок (37,4%), муниципальные учреждения отстали ненамного (36,3%). На долю ИП и коммерческих организаций совокупно приходится 26% заявок.
Проекты подавались в восьми тематических направлениях. Наиболее популярными темами стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (33,4% заявок) и «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (24,6% заявок).
Больше всего заявок подали на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (22,9% от общего количества заявок), фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (19,2% заявок), проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа-технологий, кино, театра, игр (18,5% от общего количества заявок).
Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эксперты приступили к оценке проектов.