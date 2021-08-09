Президентский фонд культурных инициатив получил более 12 тысяч грантовых заявок на сумму более 84 млрд рублей

Итоги заявочной кампании первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий подвел Президентский фонд культурных инициатив 9 августа. С 15 июня было подано 12 460 заявок из 83 регионов на сумму более 84 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе фонда.



Наиболее активными оказались жители Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Белгородской и Московской областей, Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей и др.



Общая сумма смет претендентов составила 84 502 386, 998 рубля. Объем запрашиваемого софинансирования — 22 628 690, 168 рубля. Наибольшее количество проектов — 6221 — представлено в категории от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей; на сумму до 500 тыс. руб. подали 2 783 заявки; 2 511 авторов проектов предоставили сметы на суммы от 3 до 10 млн руб.; 945 проектов запросили суммы поддержки свыше 10 млн руб.

