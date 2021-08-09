Массовая вакцинация оставила без крови Петербург и ряд регионов

Службы крови от Петербурга и Крыма до Пермского края и Томской области испытывают дефицит доноров — они ушли прививаться, выяснил «Коммерсантъ». Пока больницы кровь получают, но запасы пополнять трудно.
Как рассказала 9 августа изданию директор Центра крови ФМБА России София Голосова, трудности в этом году могут связаны не только с традиционным летним затишьем, но и массовой вакцинацией от ковида. Потому что потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой, а также в течение месяца после получения второго компонента вакцины.
По словам начальника лечебного отдела РНИМУ имени Пирогова Тиграна Мурадяня, сейчас массово прививаются работающие граждане средних лет, а именно они являются активными донорами крови. Из-за этого и возникает дефицит.
Городская станция переливания крови Петербурга подтвердила журналистам «потребность в донорской крови». Медики запланировали в августе «не менее 15 выездных мероприятий по заготовке крови». Аналогичные сообщения пришли из Ставропольского и Пермского краев, Ростовской и Ульяновской областей, а также Республики Крым.