Массовая вакцинация оставила без крови Петербург и ряд регионов

Службы крови от Петербурга и Крыма до Пермского края и Томской области испытывают дефицит доноров — они ушли прививаться, выяснил «Коммерсантъ». Пока больницы кровь получают, но запасы пополнять трудно.



Как рассказала 9 августа изданию директор Центра крови ФМБА России София Голосова, трудности в этом году могут связаны не только с традиционным летним затишьем, но и массовой вакцинацией от ковида. Потому что потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой, а также в течение месяца после получения второго компонента вакцины.

