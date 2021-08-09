В Петербурге мужчина избил кассиршу магазина бутылкой и потребовал денег

В Калининском районе Петербурга задержан 45-летний житель Ленобласти с интересным уголовным прошлым. На мужчину указала кассирша круглосуточного магазина, которой от «покупателя» несколько раз досталось бутылкой по голове.
Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, местная жительница позвонила в полицию накануне днём и заявила о скандале. На месте был задержан житель посёлка Сельцо. Установлено, что в магазине на улице Софьи Ковалевской он несколько раз ударил бутылкой по голове кассиршу из Киргизии, после чего потребовал отдать ему деньги из кассы.
Продавец написала заявление. Ей, к слову, тоже досталось. На женщину оформили протокол о нарушении правил въезда в страну.
Задержанного же поместили в ИВС. У него обширная уголовная история. В 1995 году он самовольно ушёл из воинской части, за что был арестован, а затем отправлен дальше служить под наблюдением командования. Через год он был осужден за хищение и дезертирство. В 2001 году мужчину осудили за кражу, спустя год — снова. В 2007 получил 8 лет за убийство, был освобождён по УДО. В 2014 опять сел на 4 года, но уже за разбой.