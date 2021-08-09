В Петербурге мужчина избил кассиршу магазина бутылкой и потребовал денег

В Калининском районе Петербурга задержан 45-летний житель Ленобласти с интересным уголовным прошлым. На мужчину указала кассирша круглосуточного магазина, которой от «покупателя» несколько раз досталось бутылкой по голове.



Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, местная жительница позвонила в полицию накануне днём и заявила о скандале. На месте был задержан житель посёлка Сельцо. Установлено, что в магазине на улице Софьи Ковалевской он несколько раз ударил бутылкой по голове кассиршу из Киргизии, после чего потребовал отдать ему деньги из кассы.

