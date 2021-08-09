FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

В Петербурге мужчина избил кассиршу магазина бутылкой и потребовал денег

В Калининском районе Петербурга задержан 45-летний житель Ленобласти с интересным уголовным прошлым. На мужчину указала кассирша круглосуточного магазина, которой от «покупателя» несколько раз досталось бутылкой по голове.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, местная жительница позвонила в полицию накануне днём и заявила о скандале. На месте был задержан житель посёлка Сельцо. Установлено, что в магазине на улице Софьи Ковалевской он несколько раз ударил бутылкой по голове кассиршу из Киргизии, после чего потребовал отдать ему деньги из кассы.

Продавец написала заявление. Ей, к слову, тоже досталось. На женщину оформили протокол о нарушении правил въезда в страну.

Задержанного же поместили в ИВС. У него обширная уголовная история. В 1995 году он самовольно ушёл из воинской части, за что был арестован, а затем отправлен дальше служить под наблюдением командования. Через год он был осужден за хищение и дезертирство. В 2001 году мужчину осудили за кражу, спустя год — снова. В 2007 получил 8 лет за убийство, был освобождён по УДО. В 2014 опять сел на 4 года, но уже за разбой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

NAFTALIN 2000-2036
мужчина перманентно находится в трудной жизненной ситуации. определите его уже в шелтер какой-нибудь, он найдет работу и жизнь его наладится и заиграет новыми красками
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний