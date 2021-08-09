Как минимум дважды за утро 9 августа на КАД водители, не справляясь с управлением, врезались в отбойники. Никто не пострадал, хотя одно ДТП продолжилось дракой и прогулкой по проезжей части.
Около 8:50 на участке внутреннего кольца между проспектом Культуры и улицей Руставели водитель «Шевроле» ушёл в правый отбойник, затем в левый и снова в правый, рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. Очевидцы остановились, подбежали к машине. Мужчине за рулём, как казалось, плохо: напряжённые руки выпрямлены, язык высунут, выглядит человек невменяемым. Пока свидетели вызывали скорую помощь и ГИБДД, мужчина завёл машину, чтобы уехать. Ключи у него попытались отобрать, и тогда он вылез и устроил потасовку, принялся бегать прямо по проезжей части, а потом перелез через отбойник и спрятался в кустах.
Видео читателя «Фонтанки» Александра
Дожидаться развязки на обочине читатель Александр не стал. Он добавил, что ГИБДД и скорая помощь связывались с ним несколько раз, чтобы уточнить адрес и детали происходящего.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что информация об этом ДТП к ним не поступала.
В противоположной части КАД, на внешнем кольце между проспектом Маршала Жукова и Дачным, разбилась «КИА», рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Об этой аварии дорожники знают.
Около 10 часов поступила информация о том, что на 74-м километре внешнего кольца водитель легкового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение, машину развернуло. В результате оказались заняты первая и вторая полосы. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе Упрдора.