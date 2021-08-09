Как минимум дважды за утро 9 августа на КАД водители, не справляясь с управлением, врезались в отбойники. Никто не пострадал, хотя одно ДТП продолжилось дракой и прогулкой по проезжей части.



Около 8:50 на участке внутреннего кольца между проспектом Культуры и улицей Руставели водитель «Шевроле» ушёл в правый отбойник, затем в левый и снова в правый, рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. Очевидцы остановились, подбежали к машине. Мужчине за рулём, как казалось, плохо: напряжённые руки выпрямлены, язык высунут, выглядит человек невменяемым. Пока свидетели вызывали скорую помощь и ГИБДД, мужчина завёл машину, чтобы уехать. Ключи у него попытались отобрать, и тогда он вылез и устроил потасовку, принялся бегать прямо по проезжей части, а потом перелез через отбойник и спрятался в кустах.

