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На КАД водитель перебрал отбойники, устроил потасовку, побегал по дороге и спрятался

Как минимум дважды за утро 9 августа на КАД водители, не справляясь с управлением, врезались в отбойники. Никто не пострадал, хотя одно ДТП продолжилось дракой и прогулкой по проезжей части.

Около 8:50 на участке внутреннего кольца между проспектом Культуры и улицей Руставели водитель «Шевроле» ушёл в правый отбойник, затем в левый и снова в правый, рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. Очевидцы остановились, подбежали к машине. Мужчине за рулём, как казалось, плохо: напряжённые руки выпрямлены, язык высунут, выглядит человек невменяемым. Пока свидетели вызывали скорую помощь и ГИБДД, мужчина завёл машину, чтобы уехать. Ключи у него попытались отобрать, и тогда он вылез и устроил потасовку, принялся бегать прямо по проезжей части, а потом перелез через отбойник и спрятался в кустах.

Видео читателя «Фонтанки» Александра

Дожидаться развязки на обочине читатель Александр не стал. Он добавил, что ГИБДД и скорая помощь связывались с ним несколько раз, чтобы уточнить адрес и детали происходящего.

Фото: Кадр из видео читателя «Фонтанки» Александра
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В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что информация об этом ДТП к ним не поступала.

В противоположной части КАД, на внешнем кольце между проспектом Маршала Жукова и Дачным, разбилась «КИА», рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Об этой аварии дорожники знают.

Около 10 часов поступила информация о том, что на 74-м километре внешнего кольца водитель легкового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение, машину развернуло. В результате оказались заняты первая и вторая полосы. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе Упрдора.

Фото: Кадр из видео читателя «Фонтанки» Александра

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Комментарии (10)

montero3
ГАЙцов в нарядных костюмах белочек не хватает...
265035094
Судя по прикиду и машине - типичный коренной петербуржец.

У нас на улице остались ИДПС или уже только штабные для написания отчетов и планов остались?
MarinaTs
Наши правоохранительные органы и гбдд просто иногда как блаженные: ничего не вижу, ничего не знаю, ничего у них никогда не происходит.
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