Открытая квантовая сеть запущена в Москве

Российские учёные в Москве начали тестировать первую квантовую сеть. Это сеть с открытым доступом, к ней могут подключиться все заинтересованные организации. Пока она объединяет НИТУ «МИСиС» и Московский технический университет связи и информатики. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИТУ «МИСиС».



«Основное преимущество нашей квантовой сети заключается в ее открытости по сравнению с тем, что разрабатывалось ранее. Это может радикально поменять рынок квантовых коммуникаций. В этом проекте могут участвовать как разработчики ПО, так и организации, желающие подключить опытные участки своей инфраструктуры для внедрения квантово защищенных решений», — рассказал директор Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» Юрий Курочкин.

