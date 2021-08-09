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Открытая квантовая сеть запущена в Москве

Российские учёные в Москве начали тестировать первую квантовую сеть. Это сеть с открытым доступом, к ней могут подключиться все заинтересованные организации. Пока она объединяет НИТУ «МИСиС» и Московский технический университет связи и информатики. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИТУ «МИСиС».

«Основное преимущество нашей квантовой сети заключается в ее открытости по сравнению с тем, что разрабатывалось ранее. Это может радикально поменять рынок квантовых коммуникаций. В этом проекте могут участвовать как разработчики ПО, так и организации, желающие подключить опытные участки своей инфраструктуры для внедрения квантово защищенных решений», — рассказал директор Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» Юрий Курочкин.

Невзламываемые квантовые системы связи и криптографии активно развиваются в мире около 10 лет. Системы квантовой криптографии и коммуникаций, по словам разработчиков, в теории максимально снижают возможность незаметной их «прослушки». Дело в том, что законы квантовой механики не позволяют скопировать состояния частиц света, которыми обмениваются участники квантовых сетей. Таким образом обмен криптографическими ключами становится безопасным. В России создано несколько междугородних и внутригородских квантовых сетей, их используют крупные банки.

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