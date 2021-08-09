Ничего святого. Кавказцы с ножом отняли у петербуржца золотого Николая Чудотворца

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье о разбое в Центральном районе. Неизвестные отняли у 40-летнего маляра самое ценное, что было на нём.



Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне утром в 28 отдел обратился мужчина. Он рассказал, что около двух часов ночи в Екатерининском саду двое избили его, приставили нож и забрали золотую цепочку с медальоном, на котором изображён лик Николая Чудотворца. Ущерб составил 58 тысяч рублей.



Пострадавший описал разбойников. Это мужчины кавказской внешности, обоим под 30 лет, один был одет в чёрное, другой — в белое.

