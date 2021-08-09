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Ничего святого. Кавказцы с ножом отняли у петербуржца золотого Николая Чудотворца

В Петербурге вооружённые мужчины отобрали у жертвы медальон с ликом святого

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье о разбое в Центральном районе. Неизвестные отняли у 40-летнего маляра самое ценное, что было на нём.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне утром в 28 отдел обратился мужчина. Он рассказал, что около двух часов ночи в Екатерининском саду двое избили его, приставили нож и забрали золотую цепочку с медальоном, на котором изображён лик Николая Чудотворца. Ущерб составил 58 тысяч рублей.

Пострадавший описал разбойников. Это мужчины кавказской внешности, обоим под 30 лет, один был одет в чёрное, другой — в белое.

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Комментарии (11)

aaignat
в 2 ночи в екатерининском саду. этот с иконой на пузе кавказцев там клеил?
Жидослав Грызлов
николай что-то чудо не сотворил, не отвел татей
sakorol
ну и где в центральном районе екатерининский парк?
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