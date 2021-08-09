FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

В районе Думской утренняя драка закончилась выстрелом в руку. Стрелок задержан, а пострадавший как в воду канул

Конфликт на улице Ломоносова в Петербурге завершился стрельбой

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта со стрельбой в самом злачном районе города. Владелец оружия задержан на месте, а вот с пострадавшим проблема.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне в восьмом часу утра в полицию сообщили о стрельбе на улице Ломоносова, 1. Якобы пуля угодила кому-то в руку. Спустя 10 минут на месте был задержан 22-летний мужчина. Он пояснил, что между ним и оппонентом произошёл конфликт, в результате которого и прозвучал выстрел из «Макарыча».

В отношении подозреваемого пока составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Травматический пистолет, четыре патрона и гильза изъяты. Что касается потерпевшего, то он ретировался и в больницу не обращался.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

chip1
Стрелок не очередной ветеран Сирии-ДНР случаем? Возвращаются на Родину путинские соколы из далеких чужбин? Вот и пострадавшие пропадают в нашем городе последнее время.
tatarin
"Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта со стрельбой в самом злачном районе города." Фонтанка совсем берега потеряла! Жителям Центрального района можно смело подавать в суд за эту статью. Оскорбление чувств, ветеранов и всё такое...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний