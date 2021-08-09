В районе Думской утренняя драка закончилась выстрелом в руку. Стрелок задержан, а пострадавший как в воду канул

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта со стрельбой в самом злачном районе города. Владелец оружия задержан на месте, а вот с пострадавшим проблема.



Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне в восьмом часу утра в полицию сообщили о стрельбе на улице Ломоносова, 1. Якобы пуля угодила кому-то в руку. Спустя 10 минут на месте был задержан 22-летний мужчина. Он пояснил, что между ним и оппонентом произошёл конфликт, в результате которого и прозвучал выстрел из «Макарыча».

