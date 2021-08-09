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«Было два взрыва и пожар»: на КАД упал провод, очевидцы сообщают о повреждённой машине

Электрокабель упал на проезжую часть на 47 км КАД в Петербурге

На востоке КАД утром 9 августа образовалась пробка из-за неисправности на электросетях. Ещё два крупных затора наблюдаются на юге внутреннего кольца: перед вантовым мостом и в районе Московского шоссе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:20 поступила информация о том, что на 47-м километре внутреннего кольца КАД (на подъезде к Кудрово) на проезжей части находится электрокабель. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. К 9 часам утра кабель оставался на проезжей части четвертой полосы, напряжение отключено.

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«На самой вышке электропередач в 7:30 было два взрыва, и горели провода. Из-за этого такая пробка», — рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. «Там кабель на все полосы лежит, у «Ауди» лобач и капот повреждены. По ходу, прилетело кабелем», — пишет Радислав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В группе отмечают, что как раз в этом месте дорогу пересекают несколько высоковольтных линий.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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На подъезде к вантовому мосту плотно почти каждый день. Сегодня пользователи «Яндекс.Карт» отметили там ДТП. А в районе Московского шоссе затрудняют движение дорожные работы.

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В целом по городу загруженность дорог после 9 часов снизилась до «зелёных» 3 баллов по шкале «Яндекса» — обычных для данного времени суток.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

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Когда фонтанковские писаки начнут отличать кабель от провода, ампер от вольта, джоуль от паскаля?
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