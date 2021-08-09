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Спустя 9 месяцев полиция Петербурга задержала мужчину, выстрелившего в лоб оппоненту на Просвещения

Девять месяцев потребовалось полиции Петербурга на то, чтобы найти подозреваемого по делу о покушении на убийство. Всё это время мужчина прятался в городе, отыскать его удалось в Курортном районе.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне вечером у дома 15 на улице Инструментальщиков в Сестрорецке был задержан 32-летний Насрулла, числящийся в федеральном розыске по «убойной» статье. Полиция считает, что именно он выпустил 1 ноября прошлого года две пули в лоб 21-летнему оппоненту в ходе выяснения конфликта на проспекте Просвещения.

«Фонтанка.ру»

Мужчину поместили в изолятор. Мера пресечения в виде ареста была избрана для него заочно.

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Комментарии (3)

А13579
А насруллы всё едут и едут...
262126571
В этом городе страшновато жить. Но учитывая, что полное беззаконие творится в остальной РФ, то люди думают спастись хоть в СПб.
NAFTALIN 2000-2036
насрулла из шелтера. хроники Санкт-Петербурга и все-все-все
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