Девять месяцев потребовалось полиции Петербурга на то, чтобы найти подозреваемого по делу о покушении на убийство. Всё это время мужчина прятался в городе, отыскать его удалось в Курортном районе.
Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне вечером у дома 15 на улице Инструментальщиков в Сестрорецке был задержан 32-летний Насрулла, числящийся в федеральном розыске по «убойной» статье. Полиция считает, что именно он выпустил 1 ноября прошлого года две пули в лоб 21-летнему оппоненту в ходе выяснения конфликта на проспекте Просвещения.
«Фонтанка.ру»
Мужчину поместили в изолятор. Мера пресечения в виде ареста была избрана для него заочно.