Девять месяцев потребовалось полиции Петербурга на то, чтобы найти подозреваемого по делу о покушении на убийство. Всё это время мужчина прятался в городе, отыскать его удалось в Курортном районе.



Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне вечером у дома 15 на улице Инструментальщиков в Сестрорецке был задержан 32-летний Насрулла, числящийся в федеральном розыске по «убойной» статье. Полиция считает, что именно он выпустил 1 ноября прошлого года две пули в лоб 21-летнему оппоненту в ходе выяснения конфликта на проспекте Просвещения.

