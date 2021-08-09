Петербургская полиция пресекла деятельность организованной группы телефонных мошенников. Следствие установило не менее 50 потерпевших от их действий.
Как сообщает 9 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в ходе проведения широкомасштабного комплекса оперативно-разыскных и технических мероприятий 4 августа были задержаны трое участников преступной группы от 20 до 27 лет. Они действовали по стандартной схеме: представлялись сотрудниками безопасности банка и уговаривали жертв перевести деньги на чужие банковские карты. Их улов составил не менее 7 миллионов рублей.
Задержанные изобличены в преступлениях, которые совершались с января 2021 года. Они действовали «совместно и по предварительному сговору, согласно заранее распределенному ролевому участию». Организатором преступного сообщества выступила 21-летняя женщина. Она совместно с неустановленными лицами обзванивала граждан с подменных номеров. Двое других обналичивали переводы от жертв в банкоматах Санкт-Петербурга.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Следственное управление УМВД по Петроградскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проведены обыски. С задержанных взяты подписки о невыезде.