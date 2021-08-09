FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Телефонные мошенники под руководством 21-летней девушки представлялись сотрудниками банков. Они обманули более 50 человек

В Петербурге задержаны трое из группы телефонных мошенников

Петербургская полиция пресекла деятельность организованной группы телефонных мошенников. Следствие установило не менее 50 потерпевших от их действий.

Как сообщает 9 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в ходе проведения широкомасштабного комплекса оперативно-разыскных и технических мероприятий 4 августа были задержаны трое участников преступной группы от 20 до 27 лет. Они действовали по стандартной схеме: представлялись сотрудниками безопасности банка и уговаривали жертв перевести деньги на чужие банковские карты. Их улов составил не менее 7 миллионов рублей.

Задержанные изобличены в преступлениях, которые совершались с января 2021 года. Они действовали «совместно и по предварительному сговору, согласно заранее распределенному ролевому участию». Организатором преступного сообщества выступила 21-летняя женщина. Она совместно с неустановленными лицами обзванивала граждан с подменных номеров. Двое других обналичивали переводы от жертв в банкоматах Санкт-Петербурга.

пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следственное управление УМВД по Петроградскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проведены обыски. С задержанных взяты подписки о невыезде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
Оставили фактически на свободе, чтобы они на хороших адвокатов успели "заработать"?
Pilat
С задержанных взяты подписки о невыезде.-А-ха-ха-ха-ХА.
Если вы стырите что то с полки магазина, будете суда ждать в тесной камере с еще 20 сидельцами.
А если уперли у старушек 7 лямов - дома наслаждаясь кофе и свежими круассанами.
Дивный мир!
Осталось узнать, сколько из них через месяц останется в России, а сколько будет по киЭву гулять.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний